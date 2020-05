“Siamo totalmente soddisfatti per la riuscita dell’evento”. Esordiscono così i dirigenti del Pdl che venerdì sera a Vasto Marina hanno incontrato la cittadinanza presso il parco “Roberto Suriani”.

“Abbiamo proposto agli utilizzatori del parco, e a quanti vivono Vasto Marina, un questionario sul parco volto ad analizzare il grado di qualità dell’esistente e a formulare proposte per il miglioramento, la messa in sicurezza e la valorizzazione di questo polmone verde a ridosso della spiaggia meta di bambini, genitori e nonni – spiegano gli organizzatori – più di 300 questionari in poco più di un ora sono stati compilati e i cittadini sono stati ben felici di essere coinvolti ed ascoltati.

Naturalmente hanno colto l’occasione per manifestare i loro problemi di cittadini che fruiscono della città ed hanno salutato positivamente l’opportunità avuta. I risultati della consultazione con i questionari, come hanno spiegato i dirigenti, forniranno materiale utile per l’elaborazione di una proposta progettuale da sottoporre all’amministrazione cittadina.

“Non solo protesta, ma soprattutto proposta – affermano i militanti – con la speranza che le istanze della minoranza vengano accolte da una maggioranza litigiosa e pasticciona”.