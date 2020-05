La banda dell'acido colpisce nel centro storico di Vasto. Dopo martelli, pietre cacciavite e altri oggetti contundenti, ora per far danno i vandali usano liquidi corrosivi.

Brutta sorpresa stamani per i proprietari di due auto parcheggiate in via Anelli, nella zona di Porta Nuova: le loro vetture sono state sfregiate con l'utilizzo di una sostanza corrosiva che ha danneggiato le macchine provocando il distacco della vernice dalla parte anteriore della carrozzeria. Qualcuno, approfittando del fatto che il quartiere di notte è deserto, è passato e ha gettato l'acido con un secchio e qualche altro contenitore.

Non è chiaro se si sia trattato dell'ennesimo atto di vandalismo perpetrato dai teppisti che spesso si aggirano di notte per le strade della città antica, oppure se mani ignote abbiano volutamente preso di mira quelle due vetture per fare un dispetto ai proprietari. Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto.