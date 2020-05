Disabili, lavoro e diritto alla salute. Il Movimento 5 Stelle chiama alle sue responsabilità il governo Letta.

In una mozione sottoscritta da 28 parlamentari 5 Stelle al Senato e che vede come primo firmatario Gianluca Castaldi si invita il Governo ad "adottare entro il 31 Dicembre 2013 tutti i provvedimenti necessari atti ad assicurare una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5 della direttiva UE 2000/78, imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili".

In tema di disabili e lavoro infatti il Movimento 5 Stelle ricorda che "con sentenza della Corte Di Giustizia Europea (Quarta Sezione) C-312/11, è stato dichiarato e statuito che” la Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva UE 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".