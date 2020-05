Terzo e ultimo appuntamento con il Book&Wine venerdì 9 agosto a Vasto. Gli incontri con gli autori e la degustazione di vini locali si terranno come sempre presso i giardini di palazzo d’Avalos a partire dalle ore 21.30.

Il primo ospite sarà il poeta Angelo Del Vecchio, presentato da Alessio Tenaglia, con il suo libro Parole alle parole (Tracce ed., 2013) in collaborazione con il club Unesco di Vasto. Sarà poi la volta di Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco, rispettivamente sceneggiatrice e disegnatore della graphic novel Nostra madre Renata Fonte (001 ed., 2013), toccante rivisitazione grafico-narrativa della vita di una donna intelligente e coraggiosa, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione negli anni ottanta a Nardò (Lecce) che ha pagato con la vita la sua opposizione alla speculazione edilizia messa in atto da organizzazioni criminali.

A dialogare con i due autori sarà la professoressa Bianca Campli. Tutti gli eventi sono a cura dell’associazione Sideshow con il patrocinio del Comune di Vasto e la preziosa collaborazione della cantina San Michele Arcangelo e da quest’anno della libreria Mondadori di Vasto