Anche durante il mese di agosto, storicamente caratterizzato da una sensibile riduzione del flusso di clientela e di operazioni, Poste Italiane assicura ai cittadini di Vasto la propria presenza continuativa ed efficiente sul territorio garantendo il regolare accesso a tutti i servizi disponibili.

Ad agosto, pertanto, tutti gli sportelli della città (via Giulio Cesare, via Cavour, via Sebenico a Vasto Marina e via Adriatica all’Incoronata) saranno operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,35 e il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35. Inoltre, fino a venerdì 16 agosto, l’ufficio postale di via Giulio Cesare sarà disponibile dalle ore 8,20 alle ore 19,05.

Sul sito www.poste.it oppure telefonando al numero verde 803.160, è possibile conoscere in tempo reale gli orari di apertura dell’ufficio postale più vicino.