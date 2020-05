Sono giorni di gran lavoro in casa BCC Vasto Basket. Quando si stava iniziando ad impostare una stagione al vertice in divisione nazionale C, ecco che è arrivata la notizia del ripescaggio in serie B per la società biancorossa. Tanto entusiasmo da parte di tifosi e addetti ai lavori, per la grande occasione arrivata dopo una stagione da protagonisti che solo il fato, con l'infortunio di Dipierro nei playoff, aveva destinato alla sconfitta finale.

Per i biancorossi il ritorno dopo vent'anni in serie B è realtà, ed è chiaro che Spadaccini & co. vogliano prepararsi al meglio a questa grande avventura. E' proprio il presidente del sodalizio biancorosso a dire la sua sulle vicende delle ultime settimane. "Il ripescaggio non è arrivato per caso - spiega il numero 1 dei biancorossi -. Abbiamo tenuto d’occhio le finestre che si sono aperte nelle varie settimane e al momento opportuno c'è stata la nostra disponibilità".

Infatti in un primo momento la BCC Vasto Basket non aveva presentato la domanda di ripescaggio, salvo poi farlo quando si erano concretizzate delle possibilità concrete alla riapertura dei termini. Vicenda che si è complicata con 6 domande per 3 posti che avevano fatto tremare i dirigenti biancorossi. Ma poi la Federazione ha scelto la Vasto Basket, inserita nel girone C, che comprende Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.

"Per la Vasto Basket - commenta Spadaccini- è un grande segnale di crescita arrivata in un momento nel quale la società stava lavorando ad allargare la base dei dirigenti ed elaborare un’azione di marketing valida e durevole. Le due cose si sono concretizzate entrambe e presto ci saranno annunci e novità nell’organico societario e nelle collaborazioni commerciali di questa società che ha fatto, della sua longevità e solidità, bandiera indiscussa.

Sportivamente devo confessare che la soddisfazione di partecipare alla serie B Nazionale, che è essenzialmente il 3° campionato italiano, è di gran lunga l’emozione più viva che avvolge in queste settimane sia me che tutti i dirigenti. Rappresentiamo uno dei picchi più importanti dello sport regionale e siamo ancora più compiaciuti perché, questo risultato sportivo, è affiancato alle tante manifestazioni e partecipazioni di tipo sociale all’interno della nostra città.

A nome dei tanti amici e dirigenti che si stanno stringendo attorno al nostro progetto, ripeto che la Vasto Basket crede nelle potenzialità di queta città ed è per questa città, per il suo sviluppo, per i suoi cittadini, che lavoriamo e saremo impegnati nei prossimi anni. Vasto è il nostro vero obiettivo, Vasto sarà nel nostro cuore con la solita grande passione".