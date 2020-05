"Dieci agenti prenderanno servizio di pomeriggio e, in nottata, non saranno meno di otto", annuncia il tenente Antonio Di Lena, rappresentante del Diccap-Sulpm, il sindacato della polizia municipale.

La Notte Rosa è salva. La serata clou della stagione estiva si farà. I vigili svolgeranno il turno di notte, presidiando l'isola pedonale di Vasto Marina e assicurando sorveglianza e regolare flusso del traffico.

La situazione si sblocca nel vertice col prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis. "E' notizia proprio di poco fa", dice attorno a mezzogiorno a ZonaLocale Vincenzo Sputore, assessore comunale al Turismo. "L'incontro col prefetto, cui ha partecipato il sindaco, Luciano Lapenna, ha dato esito positivo: i vigili svolgeranno il servizio notturno e la Notte Rosa si farà".

Il vertice - Rappresentanti sindacali e amministrazione comunale si sono ritrovati faccia a faccia attorno al tavolo del prefetto, che "è stato molto ragionevole, ci ha chiesto di assicurare un servizio necessario alla città e noi abbiamo accettato", conferma Di Lena. "E' stato un primo passo verso rapporti più sereni. I primi effetti si vedono, visto che dal sito internet del Comune sono sparite l'ordinanza e la conseguente determina che ci imponevano forzatamente di svolgere il servizio notturno, che cominceremo da domani ed eseguiremo ogni sera fino al 25 agosto, oltre che in occasione delle feste patronali di fine settembre. Il dirigente municipale", Vincenzo Marcello, "revisionerà il relativo progetto, il cui trattamento economico sarà erogato in quota parte rispetto alla cifra originaria", che era di 18mila euro complessivi per un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto. "Inoltre - sottolinea l'ufficiale - il prefetto si è fatto carico di promuovere a settembre un nuovo incontro tra noi e l'amministrazione per verificare l'andamento delle relazioni sindacali".

Nella Notte Rosa, "saranno in servizio le unità concordate col dirigente del Commissariato", Cesare Ciammaichella, "che coordina le operazioni di sicurezza e ordine pubblico. Dieci vigili prenderanno servizio di pomeriggio e, nel corso della nottata, non saranno meno di otto".