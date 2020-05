Buona affluenza per il primo mese di apertura dei due mercati serali inaugurati all’inizio di luglio da Coldiretti in collaborazione con le amministrazioni di Casalbordino e San Salvo.



Il primo, situato a Casalbordino lido, è aperto tutti i giovedì dalle 18.00 alle 23.30, mentre il secondo anima il lungomare sansalvese ogni mercoledì sera, sempre dalle 18.00 alle 23.30.



Sui banconi gialli dei produttori di Campagna Amica ogni genere di prodotto agricolo, fresco e trasformato: vino e olio, farine e cereali, pane e marmellate, formaggi, miele e sottoli. Ma è l’ortofrutta a chilometro zero ad avere la meglio, con cocomeri, meloni e susine, pesche gialle e pesche noci, e ogni genere di orticolo fresco di giornata.



Insomma dal campo… alla spiaggia, con grande soddisfazione di turisti e bagnanti che al termine di una giornata sotto il sole potranno gustare i prodotti che, avendo raggiunto la maturazione fisiologica in campo ed essendo stati appena colti, sono un vero e proprio toccasana per reintegrare il fisico di sali minerali e vitamine.

"La collaborazione avviata con i Comuni di San Salvo e Casalbordino per i mercati serali si conferma un grande successo apprezzato da cittadini e turisti - dice Giuseppe Di Pietro, il segretario di zona dell’ufficio Vasto di Coldiretti "la grande sensibilità delle amministrazioni fa ben sperare per il futuro e per un sempre maggiore radicamento del progetto per la filiera agricola italiana che, tra Vasto, San Salvo e Casalbordino conta finora già 4 mercati di Campagna amica, di cui due permanenti".