In questi giorni di grande afa e caldo molto bolle in pentola per gli amici del basket San Salvo. In modo particolare il direttore sportivo Saverio Celenza, nonché coach del settore giovanile, ed il dirigente responsabile Linda Ialacci, coach della prima squadra, si stanno adoperando insieme a tutto il direttivo degli Amici del Basket per allargare la base societaria con la speranza dell'ingresso di nuovi soci e consiglieri per consolidare e rinforzare l'assetto societario, primo vero obiettivo per il nuovo anno sportivo.

Tutto naturalmente sotto l'occhio vigile e sempre attento alle dinamiche societarie del presidente Alberto Antenucci molto preso da impegni lavorati ma sempre disponibile e pronto a risolvere qualsiasi problematica. Nelle prossime settimane ci saranno novità riguardo l’inizio delle attività per il prossimo anno sportivo e lo slogan sarà “Sai che C’è? C’è il Basket a San Salvo con gli Amici del Basket!!! E se non lo sapevate faremo in modo di fari conoscere questa nostra meravigliosa realtà e la passione per la palla a spicchi!!!”

Presto ci sarà il primo consiglio direttivo del nuovo anno associativo e a seguire saranno provati giovani giocatori motivati a far parte della prima squadra degli Amici. Ricordiamo che oltre a San Salvo gli Amici del Basket sono presenti sul territorio anche a Vasto grazie alla collaborazione con il centro sportivo San Gabriele, organizzando insieme i corsi di mini basket e basket giovanile e con la squadra femminile (1999-2000-2001) unica realtà femminile presente da Pescara a Termoli.

Pronti per una nuova stagione con tante novità e tanta passione che da sempre caratterizza gli Amici del Basket San Salvo. Tutte le news sul sito www.amicidelbasket.it