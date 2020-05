“La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso pubblico per ridurre le difficoltà alle donne di conciliare i tempi di vita e di lavoro con misure che consentano alle madri di dedicarsi con maggiore tranquillità al proprio ambito professionale e formativo” Ad annunciarlo è il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che spiega come destinatarie dell’intervento “Generazione 0-3” siano le donne occupate o disoccupate che frequentano attività di formazione o siano assegnatarie di borse lavoro/assegni di ricerca.

Per il sindaco di San Salvo occorre che siano messe in campo iniziative vere a sostegno delle donne lavoratrici o impegnate nella formazione o borse lavoro e la misura predisposta dalla Regione Abruzzo con “Generazione 0-3” va proprio in questa direzione con contributi veri per servizi effettivamente fruiti.

Requisito per poter presentare le domande sono le madri di bambini in età compresa tra 0 e 3 anni, con un ISEE non superiore a 13mila euro per le donne disoccupate e non superiore a 23mila euro per le donne occupate.

L’avviso prevede un contributo fino ad un massimo di 1.500 euro per chi è ritenuto idoneo come sostegno alle spese documentate, certificate e fruite, per le rette di frequenza dei bambini 0-3 anni presso asili nido o spese sostenute per baby-sitter con riferimento al periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013.

Le istanze, precisa l’assessore ai Servizi Sociali Maria Travaglini, devono essere inoltrate, a partire dal giorno 8 agosto 2013 al 6 settembre 2013, alla Regione Abruzzo Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali Viale Bovio, 425 - 65100 PESCARA. I moduli si possono scaricare dal sito del Comune di San Salvo www.comune.sansalvo.ch.it o dal sito regionale www.osr.regione.abruzzo.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Politiche Sociali del Comune di San Salvo – Piazza Papa Giovanni XXIII - 0873340230 - 0873340231