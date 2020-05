Strepitosa prestazione per Nicolangelo Di Fabio, classe ’96, nuotatore vastese tesserato per il Team Lombardia, che ieri pomeriggio ha infiammato il Foro Italico di Roma, nel corso dei Campionati Italiani di categoria, nuotando una spettacolare prima frazione della 4X200 SL categoria Juniores, fermando il cronometro a 1’49”71 e trascinando così i suoi compagni di squadra (Abagnale, Cesarini, Taccola) verso la vittoria del titolo italiano, concludendo la gara in 7’34”01.

Con questa eccezionale prestazione di livello assoluto, il giovane nuotatore non solo ha demolito il suo vecchio limite personale, ma si è anche avvicinato al limite di partecipazione per i Campionati Mondiali Juniores, in programma a Dubai dal 26 al 31 Agosto: con il riscontro cronometrico registrato nel corso della staffetta, ora solo due decimi lo separano dall’obiettivo.

Tanta l’emozione del tecnico Domenico D’Adamo, che nonostante la consapevolezza di esser riuscito nell’intento di portare il suo atleta ad un’eccellente condizione di forma, al fine di affrontare in maniera ottimale l’evento, non finisce mai di stupirsi dei miglioramenti che il giovane continua a collezionare nel corso delle competizioni più importanti.

Ottimo risultato anche per il compagno di squadra e di allenamento Fabien Marciano, classe ’93, anche lui protagonista della staffetta 4X200 SL, ma nella categoria cadetti: anche lui partendo in prima frazione (1’51”97) ha contribuito alla vittoria del titolo italiano della sua formazione (Rusconi, Coggi, Ferri) che ha concluso la gara in 7’31”51.

Valentina D'Adamo