E' stata molto coraggiosa la commessa di un negozio Compro Oro di via Vittorio Veneto che oggi pomeriggio ha reagito al rapinatore che si è introdotto nell'attività commerciale. Erano da poco passate le 15.30, orario di apertura del negozio, quando un giovane col volto coperto dal passamontagna e il casco in testa è entrato nel locale commerciale dalla porta d'ingresso. La giovane commessa si trovava nell'area tra l'ingresso e la stanza protetta dalla porta di sicurezza. Il rapinatore, brandendo un oggetto contundente, forse un martello, le ha intimato di consegnare il denaro e i preziosi.

La commesa è riuscita ad azionare l'allarme, che ha suscitato agitazione nel rapinatore. Poi, lo ha chiuso nell'ufficio e ha guadagnato la via di uscita, con l'intenzione di chiudere a chiave la porta per imprigionarlo dentro. Quando il rapinatore si è reso conto di cosa stava accadendo si è diretto verso l'uscita e, a forza di strattoni, ha impedito alla commessa di portare a termine la sua azione. A quel punto la ragazza è scappata lungo via Vittorio Veneto, mentre il rapinatore si è diretto verso via Canaccio, dove c'era un complice ad attenderlo con il motorino.

Nel giro di pochi attimi sono arrivati i carabinieri, allertati da un cittadino che, vedendo il motorimo fermarsi e far scendere il giovane con il passamontagna, aveva chiamato il 112. Il rapinatore è riuscito a portare via del denaro contante presente nell'ufficio.

I carabinieri hanno raccolto gli elementi utili alla ricerca dell'autore del gesto e del suo complice e hanno avviato le indagini.