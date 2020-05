E' durata circa una decina di giorni l'avventura di Francisco Casim alla Vastese, il centrocampista argentino è costretto a rientrare in patria per motivi familiari. Le condizioni del compagno della madre, colpito da un ictus qualche giorno prima della sua partenza per l'Italia, sono peggiorate. Per questo motivo, salutati i compagni al termine dell'allenamento di oggi, domani mattina alle 12.00 prenderà l'aereo che lo riporterà a casa.

Grande tristezza nel gruppo e qualche lacrima, ma anche tanto affetto e solidarietà nei confronti del ragazzo caratterialmente impeccabile e subito integrato, che già nel corso dei primi allenamenti aveva messo in mostra il suo indiscutibile valore, facendo sognare i tifosi.

"Ieri ho avuto questa notizia - racconta Casim - così ho deciso di rientrare in Argentina. Già quando sono partito sapevo che non stava bene, ora è peggiorato, ho deciso che voglio stare vicino alla mia famiglia in un momento così difficile, non me la sento di stare lontano. Ci tengo a ringraziare tutti, la Vastese, i compagni, lo staff e i tifosi, mi hanno fatto sentire come se fossi qui da sempre, mi hanno fatto stare tutti molto bene. Qui ho trovato dei grandi giocatori e un gruppo meraviglioso. Dispiace tanto perchè volevo giocare con questa maglia, gli faccio un grande in bocca al lupo, questa è una grande squadra e sono convinto che otterrà i risultati sperati".

Una decisione comprensibile, la salute dei tuoi cari ha la priorità, ma ci sono possibilità di rivederti in biancorosso? "Adesso voglio essere lì e aiutare la mia famiglia, non penso ad altro, in seguito, valutata da vicino la situazione, deciderò cosa fare, ma credo che per tutto il prossimo anno resterò in Argentina".

Possibile che un giorno le strade di Francisco e della Vastese si incontrino di nuovo, la porta della società per l'argentino sarà sempre aperta, nel frattempo a lui e alla sua famiglia l'augurio che tutto si risolva per il meglio.

Per la società è un imprevisto che arriva in un momento in cui l'organico era ormai al completo, la squadra perde un elemento prezioso, a questo punto si tornerà sul mercato a caccia di un centrocampista. In gruppo è in prova, insieme al difensore Simone Martelli, anche il centrocampista offensivo, classe 1988, Roque Alberto Contigiani, ex Maronea, 16 gol in Eccellenza molisana lo scorso anno, inoltre per la metà campo interessa sempre Veron del San Salvo.



Giovedì alle 18.00 allo stadio Aragona amichevole contro la Virtus Lanciano, chi è abbonato entrerà gratis, altrimenti il prezzo della curva è di 5 euro e della tribuna 10 euro, i biglietti sono in prevendita presso Media Forniture in via Tobruk 55, Bar Histoniense in viale Perth e Magis Srl in via Ciccarone 196/f. La Vastese scenderà in campo con la nuova maglia ufficiale scelta dai tifosi con un sondaggio.