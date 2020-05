I vastesi, e non solo, l'avevano già ammirata nel docuclip T'aspetto a Vasto (clicca qui). Ieri, ad Avezzano, la giuria della tappa di avvicinamento al concorso Nazionale di Miss Italia non ha avuto dubbi, assegnando a Rachele Argentino la fascia di vincitrice. Con questa vittoria Rachele si lancia verso le fasi che contano per approdare alle finali del concorso di bellezza più famoso in Italia, seguendo il percorso dell'altra vastese che si sta facendo notare in questo 2013, Natascia Palladinetti.

La 18enne vastese ha sostenuto quest'anno gli esami di maturità e si appresta a vivere l'avventura universitaria. Dopo il terzo posto nella classifica di miss Rocchetta Abruzzo è arrivata per lei questa vittoria ad Avezzano. La strada da fare verso Miss Italia è ancora lunga, ma c'è da star certi che affronterà questa esperienza con il sorriso che la caratterizza e che ha conquistato tutti coloro che hanno già potuto ammirarla in video.

Nella foto con Rachele le altre miss: seconda Gloria Zona, al terzo posto Alessandra D'Alessandro, al quarto posto Valeria Alibi al quinto posto Piera Ciafrè e Clarissa Cellurale, miss mascotte.