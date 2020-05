E' stata ritrovata la pistola che G.D.L. aveva sottratto ieri mattina in casa di un agente di Polizia. Le ricerche di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia hanno dato gli esiti sperati.

Adesso dovranno capire come è stata usata l'arma che è stata ritrovata vicino alla zona dove l'uomo è stato catturato. L'arma era poggiata per terra con la canna rivolta verso l'esterno, a pochi metri dal luogo della sua cattura. Dopo i rilievi sul posto da parte della polizia scientifica del Commissariato di Vasto verrà recuperata per essere affidati agli specialisti di indagini. Da esami approfondite si potrà capire quanti colpi sono stati sparati (almeno 2, ma potrebbero essere stati anche di più) e da chi.

Per poter recuperare l'arma è stato necessario disboscare il canneto, all'interno del quale ieri G.D.L. si era nascosto per diverse ore, prima di risalire il pendio che conduce al piazzale del benzinaio Esso dove è stato poi tratto in arresto.