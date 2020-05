Fantasie di latte quelle realizzate venerdì pomeriggio dagli animatori di VastoScienza presso il Museo di Palazzo d’Avalos. Un appuntamento ricco di esperimenti e di letture animate per bambini, con i simpatici animali della fattoria della mucca Guglielmina. Continuano con successo gli appuntamenti con la Scienza al Museo del venerdì a Vasto. Tanti i bambini che ogni settimana rispondono all’invito di trascorrere ore di sano intrattenimento, durante le quali la curiosità, il gioco, l’esperimento e la meraviglia si coniugano in attività pensate e realizzate per i giovanissimi. Con i prodotti messi a disposizione dall’azienda Del Giudice, il laboratorio del 2 agosto è stato un vero e proprio percorso che ha condotto a conoscere le qualità e il valore del latte.

La preziosa collaborazione del dottor Pierluigi Evangelista, che opera nel settore Qualità, Sicurezza e Ambiente della Del Giudice, ha consentito di sensibilizzare il giovane pubblico sul corretto utilizzo del latte, divulgandone le preziose caratteristiche nutrizionali, con un approccio creativo e coinvolgente. Tutto quello che occorre sapere per capire e apprezzare le "forme del latte", attraverso un laboratorio capace di abbinare la conoscenza e il piacere. Dalla mungitura… alle nostre tavole, i bambini hanno scoperto, appreso, assaggiato e vissuto in prima persona tutto ciò che riguarda il mondo del latte e dei suoi derivati. Ma il pomeriggio è stato reso più entusiasmante dai tanti esperimenti che i giovani animatori di VastoScienza hanno realizzato con i loro piccoli amici attraverso l’esplosione dei colori nel latte, le palline di plastica con il latte, le reazioni chimiche volte a dimostrare le caratteristiche di un’emulsione come il latte.

Gli animatori di quest’ultimo appuntamento sono stati: Maria Grazia Conti, Cecilia Diella, Caterina Di Stefano, Andrea Evangelista, Davide Farina, Maria Chiara Ferrone, Vittorio Giannetti, Anisia Lauditi, Riccardo Memmo, Emanuele Spinelli, Marta Torelli, coordinati da Simona Gentile e Sonia Di Nocco, sotto l’attenta regia della professoressa Rosa Lo Sasso.