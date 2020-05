Domani mattina l’Amministrazione comunale di San Salvo parteciperà a Pescara, nella sede dell’Assessorato regionale all’Ambiente, alla manifestazione che riconosce ad alcuni comuni abruzzesi i requisiti per entrare nel “Club dei Comuni Ecocampioni dell’Abruzzo” che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta differenziata e nella gestione di carta e cartone.

“Il nostro comune – dice il sindaco Tiziana Magnacca – è l’unico comune del Vastese che ha raggiunto gli standard richiesti. Sabato abbiamo inaugurato l’ecocentro che entrerà a regime in settimana. E’ la migliore dimostrazione di come San Salvo abbia a cuore la difesa dell’ambiente, per questa ragione alla fine di agosto ci sarà il bando per la bonifica di Bosco Motticce, e ancor più la gestione dei rifiuti. Un impegno che deve essere condiviso e sostenuto anche e soprattutto dai cittadini nel rispetto delle regole del conferimento dei rifiuti nel porta a porta e nell’isola ecologica”.

All’incontro di Pescara il Comune di San Salvo sarà presente con una propria rappresentanza al quale parteciperanno l’assessore regionale all’Ambiente, Mauro Di Dalmazio, il direttore generale della Comieco, Carlo Montabetti e il presidente del WWF Abruzzo, Luciano Di Tizio.

L’amministrazione comunale di San Salvo ricorda che l’ecocentro è aperto tutti i giorni al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 18 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 12.