“Da 39 anni serviamo la Comunità. Con passione”. È questo lo slogan della 39esima edizione del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, che riaprirà i battenti il 12 agosto presso la sede di Fratelli d’Italia in Corso Garibaldi n° 41 a Vasto. L’organizzazione è sempre quella dei ragazzi e delle ragazze di Giovani In Movimento, Fratelli d’Italia e Movimento Studentesco Nazionale, che hanno ereditato l’iniziativa dall’allora Fronte della Gioventù.

Il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ permette di acquistare i libri delle scuole superiori e dallo scorso anno anche quelli delle scuole medie inferiori, alla metà del prezzo di copertina; oltre, naturalmente, a dare la possibilità agli studenti di mettere in vendita i propri, recuperandone l’intero ricavato, dunque senza che il mercatino ne trattenga una percentuale.

“L’appuntamento è d’obbligo, soprattutto in un periodo come questo di crisi economica. La Politica, quella vera, non può lasciare sole le famiglie che hanno o meno difficoltà di arrivare a fine mese o forse anche a metà. È per questo che con rinnovato slancio riapriamo il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ che rappresenta una vera e propria manna dal cielo per studenti e famiglie che devono fare i conti con i costi dei testi scolastici”. Con queste parole Marco di Michele Marisi, Responsabile di ‘Giovani In Movimento’ e promotore del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, annuncia la riapertura della struttura, visto l’avvicinarsi del ritorno a scuola degli studenti di Vasto e non solo. “Portiamo avanti questa iniziativa sociale per far risparmiare le famiglie, i ragazzi e le ragazze di Vasto, del circondario e delle vicine regioni, e per proseguire la lotta alle case editrici che speculano sui testi scolastici alzando indiscriminatamente i prezzi e invertendo l’ordine delle pagine persino dei classici di italiano, pur di guadagnare centinaia di migliaia di euro in più di quanto già ne guadagnano. Ogni anno – ha spiegato di Michele Marisi – non solo facciamo risparmiare centinaia di famiglie, ma rimettiamo in circolo migliaia di euro che diversamente, sotto forma di libri, andrebbero buttati all’immondizia.”

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 – 13:00; pomeriggio 16:00 – 20:00 e il sabato, dalle 10:00 alle 12:00, dal 12 agosto fino al 30 settembre, precisando che dal 23 settembre al 30 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.