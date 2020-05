L'uomo-pesce si è tuffato alle 5 di stamani dal molo Est del porto di Punta Penna. Una bracciata dietro l'altra, Costanzo Marinucci sta attraversando a nuoto la costa vastese per compiere la sua 58^ impresa consecutiva e arrivare a toccare in mattinata il pontile di Vasto Marina. E' scortato dalla motovedetta della guardia costiera.

L'annuncio - Venticinque anni fa, salvava cinque persone che stavano annegando nel mare antistante Punta Penna. Era l'11 luglio 1988.

L'uomo-pescefesteggerà i suoi 74 anni tentando una nuova impresa: attraversare a nuoto per il 58° anno consecutivo il mare di Vasto da Punta Penna-Punta Aderci alla spiaggia di Vasto Marina.

Il 6 agosto, con maschera da sub e pinne, si tufferà di nuovo. A pelo d'acqua, scortato dalla motovedetta della guardia costiera, proverà a battere ancora una volta il suo record personale. Nei giorni scorsi ha completato gli allenamenti.

Marinucci, professore di matematica in pensione, lo annuncia in una lettera indirizzata agli amministratori comunali di Vasto: "Dopo essermi preparato scrupolosamente, come sempre ho fatto negli anni precedenti, potrò ancora una volta nuotare lungo le belle spiagge della costa vastese, mare permettendo, il 6 agosto 2013, giorno del mio 74° compleanno. Per 55 anni consecutivi, sono partito dalla spiaggia di Punta Aderci e sono arrivato al pontile di Vasto Marina; per il terzo anno consecutivo partirò dal versante Sud del porto per arrivare al detto pontile. Il percorso è stato un po' ridotto per aver messo in pratica i consigli ricevuti da Mario Petrocchi, comandante della motovedetta dei carabinieri, per eliminare i pericolosi incidenti che possono accadere nuotando nelle vicinanze del porto".