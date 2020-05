Sono in corso sul litorale i controlli contro il commercio ambulante abusivo. Il questore di Chieti, Filippo Barboso, aveva raccolto l'appello da parte dell'amministrazione comunale, a sua volta sollecitata da cittadini e ambulanti con regolare licenza di vendita.

E così da questa mattina gli uomini di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio stanno setacciando il lungomare e la spiaggia alla ricerca degli abusivi. Tra i primi ad essere fermati alcuni venditori di abiti che si stavano preparando per la vendita nel parcheggio nei pressi del monumento alla Bagnante.

Il fenomeno dell'abusivismo in questa estate ha raggiunto livelli mai visti negli anni precedenti. Lungomare Cordella, specie nelle ore serali, viene invaso da venditori di merce di ogni tipo. Negli scorsi giorni c'era stata anche la vibrante protesta da parte dei venditori regolari presenti nelle casette in legno di lungomare Duca degli Abruzzi.

L'auspicio da parte di cittadini e turisti, che più volte hanno inviato proteste e segnalazioni anche alla nostra redazione, è che si possa porre un freno a questo fenomeno. Ma non tutti la pensano alla stessa maniera, visto che anche questa mattina erano in molti ad interessarsi alla merce portata in spiaggia dagli abusivi. A San Salvo, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia municipale erano stati attaccati dai cittadini mentre effettuavano controlli e sequestri.