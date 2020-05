Martedì 6 e venerdì 9 agosto, presso la Grotta del Saraceno, dalle ore 19.00 alle 20.00 il maestro Giovanni Maddaloni, cintura nera 7° dan, tecnico e papà del campione olimpico Pino Maddaloni, dirigerà uno stage di judo e difesa personale.



Il maestro Giovanni Maddaloni è presidente dello Star Judo Club dove si sono allenati dal 1988 circa 6.000 atleti. La struttura di Scampia si estende su circa 1.000mq, 400 dei quali destinati all'attività sportiva, il resto è invece utilizzato come punto di aggregazione in quella che viene definita "piazzetta della sport " per circa 800 tesserati. Tra loro alcuni giovani del C.P.A , il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, dove vengono portati i minorenni che hanno compiuto reati. Per loro è l'occasione di potersi dedicare a nuovi interessi e guardare altrove.



Nella palestra un'altra importante iniziativa è rappresentata dalla prevenzione oncologica con visite gratis per i residenti.



Allenamenti per ragazzi non vedenti e la fiction "L'oro di Scampia", che andrà in onda in autunno sulla Rai e che racconterà la storia del maestro interpretato da Beppe Fiorello, mentre il figlio Pino sarà protagonista di un cameo rievocando la conquista del titolo olimpico di Sydney 2000.



Il sogno attuale del Maestro Giovanni Maddaloni è portare Braitz alle Olimpiadi, per vincere la sua ennesima scommessa.