E' stato il torneo di beach volley più originale dell'estate. Domenica scorsa sui campi da gioco del Lido Fernando è andata in scena la prima edizione di "Moglie e buoi", il torneo nel segno "dell'amore". Condizione imprescindibile per potersi iscrivere era quella di presentarsi in coppia con la dolce metà. Che si fosse fidanzati o sposati poco importava. L'imporante era essere una coppia. "Per garantire che la coppia fosse vera - dice scherzando Andrea Clissa, organizzatore del torneo con Stefano Bevilacqua -, prima di ogni match era necessario dare prova d'amore con un bel bacio".

Sui campi la competizione è stata avvincente, anche perchè tra le 16 coppie partecipanti in molti erano habituè dei tornei sulla sabbia. Al termine della giornata di gare grande festa, per la coppia vincitrice e per tutte le altre. A vincere sono stati Maurizio e Katia, che hanno battuto Mauro e Federica. Terzo posto per Stefano e Lorena seguiti da Davide e Virginia.

"Riproporremo sicuramente una seconda edizione - dice Andrea Clissa. Nell'occasione voglio ringraziare i tanti sponsor che ci hanno sostenuto".