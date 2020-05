Il 5 agosto nella sala consiliare del Comune di Lanciano, il vicesindaco Pino Valente e il direttore degli eventi del settembre lancianese Stefano Angelucci, hanno presentato il programma delle manifestazioni che vedono la presenza attiva di tanti eventi, legati alla tradizione ma anche dell’innovazione, alla presenza dei rappresentanti delle varie associazioni che con entusiasmo e passione hanno promosso i vari appuntamenti.



C’erano anche i volontari clown dell’associazione Ricoclaun Vasto Onlus, che hanno avuto modo di presentare i due eventi che li vedono protagonisti. Saranno infatti a Lanciano.



Il 31 agosto alla festa delle campanelle, proponendo le campanelle Ricoclaun, uno spettacolo di bolle di sapone giganti, truccabimbi, tatuaggi, palloncini e tanta simpatia.

Dal 2 al 9 settembre con la mostra fotografica Ricoclaun al Foyer del Fenaroli, con una mostra attiva, non solo di foto e poesie, ma anche eventi diversi ogni sera, per far conoscere l'associazione di clownterapia che fa volontariato come clown anche nell'ospedale di Lanciano.



Il 7 settembre in particolare, nell’ambito della mostra, si propone un evento speciale "le dolci melodie accompagnano l'eleganza della poesia, l'emozione delle parole e il suono di una voce che colora, profuma e s'intreccia con la gioia di un sorriso”, con la collaborazione dell'associazione Musica Elegenzia con gli artisti: Matteo Cicchitti e Michela Leone e di un'attrice.



La mostra fotografica Ricoclaun sarà itinerante, dal 23 al 30 agosto sarà a Vasto nella Casa Rossetti, mentre nella seconda settimana di Ottobre a Termoli al Castello Svevo.

Tante modalità diverse per testimoniare il nostro colore, entusiasmo e simpatia nel territorio e trovare nuovi clown volontari per incrementare l'attività di volontariato nell'ospedale di Lanciano, Vasto e Termoli.





Rosaria Spagnuolo

- clown Eric-

Presidente

Associazione di volontariato

Ricoclaun Vasto Onlus