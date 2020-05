Si trova a Vasto dall'8 luglio, al largo della spiaggia della Grotta del Saraceno, il parco acquatico gonfiabile di mare Beach Club 4 Fun, secondo in Italia e primo nel suo genere, che è quello sportivo.

Vari i giochi presenti come banana boat, flyfish, ragno volante e gli sport acquatici. Tutti gonfiabili, alcuni trascinati dal gommone, altri fissi.



Un'attrazione disponibile fino a settembre, al termine della stagione, per i grandi e per i bambini dai 5 anni in su. I più piccoli invece devono essere accompagnati da un adulto.



L’ingegnere Nicola Limongi, presidente dell’Associazione 4 Fun spiega come mai è stata scelta Vasto per questa novità: “Quando ho visto questo paradiso alla Grotta del Saraceno, un posto spettacolare, ho voluto portare qui il parco acquatico. Inoltre da queste parti passa parecchia gente, complessivamente circa 2.500 persone. A Termoli lo facciamo da due anni, a Vasto è la prima volta che i giochi sono in mare”.

Come nasce questa idea? "Siamo un'associazione culturale sportiva formata da un gruppo di ragazzi amanti del territorio. Abbiamo deciso di fare qualcosa insieme per valorizzare le bellezze che ci sono da queste parti in modo differente da solito, ma sempre nel rispetto dell’ambiente che per noi è fondamentale e nel rispetto di tutte quele che sono le regole sulla sicurezza".



Un modo per trascorrere una giornata diversa in mare in un posto suggestivo. Il prezzo dell'intera giornata è di 14 euro, in cui sono compresi i 5 euro di tessera, da fare solo la prima volta, che includono anche l’assicurazione, e 9 euro per l'ingresso. La mezza giornata invece costa 12 euro, 5 euro per la tessera e 7 euro per l'ingresso. La struttura è aperta a tutti, anche a chi non trascorre le vacanze presso la Grotta del Saraceno.



Per avere maggiori informazioni

Profilo Facebook

www.4funtermoli.com