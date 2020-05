Bilancio positivo per la settima edizione di Pesce in Sagra, manifestazione organizzata dall'Oratorio Salesiano di Vasto. Per due giorni centinaia di persone hanno affollato il cortile di via San Domenico Savio per gustare i piatti preparati da un numeroso staff di volontari. Nell'occasione è stata realizzata anche una lotteria, per arricchire la raccolta dei fondi da destinare in beneficenza.

I biglietti vincitori:

1. Bici elettrica (Tesla Bike) n.893

2. Orologio da uomo (Oreficeria Campione) n.160

3. Collana da donna (Oreficeria Campion) n.1119

4. Buono per 3 sedute di endermologie (Tfm San Salvo) n.1163

5. 1 confezione olio/aceto (Di Vito) n.454

6. Polo Diadora (Sport Time) n.1043

7. 2 biglietti d'ingresso per Aqualand n.752

8. 1 confezioni profumi per ambiente (Tendaggi Bontempo) n.1012

9. Pizza e birra per 2 persone (Aux Files du Chevalier) n.504

10. 1 confezione di vino (Di Vito) n.793

11. Torta bocconotto (Di Vito) n.1349

12 Icona sacra n.414

Per il ritiro dei premi è possibile rivolgersi presso l'Oratorio Salesiano di Vasto.