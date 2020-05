Nell’ambito delle iniziative promozionali, che il Consorzio Vasto in Centro sta attuando per il centro storico, è stato attivato in Piazza Rossetti il servizio WI FI gratuito. L’utente che voglia usufruire del servizio potrà farlo con la semplice registrazione dei dati personali.



L’attivazione è stata possibile grazie alla cortese collaborazione della WLS (sigg. Vincenzo De Luca e Nicola Menna) e del sig. Franco Scarano che ha concesso la disponibilità del suo stabile per l’installazione dell’antenna.



"L’installazione del WI-FI in piazza Rossetti- spiega il presidente del consorzio Marco Corvino- che segue l’attivazione sperimentale attivata in occasione dell’evento delle Frecce Tricolori in via Adriatica e nella loggia Amblingh, rappresenta il primo stadio di un progetto che interesserà l’intero centro storico per adeguarlo con le ormai consolidate tecnologie di comunicazione".