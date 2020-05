Nello scorso fine settimana di certo non è mancato lo spettacolo sui campi del centro sportivo del Lido Acapulco, dove era in programma il torneo di beach volley 2x2 maschile OVER 80 (la somma dell’età delle coppie partecipanti doveva essere almeno di 80 anni).

12 le coppie che si sono sfidate sotto le roventi temperature di questo periodo, formate da ex-atleti che sono stati capaci di entusiasmare il folto pubblico presente.

Molti i nomi noti nel mondo della pallavolo che non hanno voluto mancare questo appuntamento, e dove tutti hanno dato il meglio di se per portare a casa la vittoria finale.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la coppia formata da Gianmichele Fidelibus e Gianluca Giancristofaro (86 anni in due) che hanno avuto la meglio sulla coppia favorita alla vigilia formata da Gianluca Silla e Enzolino Ronzitti (84 anni in due).

Il punteggio finale di 2 set a 0 (21-13 21-17) dimostra che è stata una gara combattuta solo a tratti e dove la coppia Fidelibus-Giancristofaro ha messo in evidenza una migliore forma atletica.

Al terzo posto si sono classificate ex-equo due coppie sansalvesi: Franciotti-Spenza e Sacchetti-Tarquini.

L’organizzazione del SUMMER TOUR – beach volley championship ci tiene a ringraziare tutti i partecipanti al torneo e lo stabilimento balneare Lido Acapulco nella persona di Massimo Di Lorenzo.

Foto e info: www.summertoursport.it