E' una scena che ha destato curiosità e preoccupazione. Ieri mattina nel bel mezzo di un'affollata spiaggia di San Salvo Marina, c'era un fuoristrada con tanto di carrello su cui era caricata una moto d'acqua. L'autovettura, guidata da un uomo, aveva effettuato l'accesso in punto della spiaggia lasciato libero per le manovre di alaggio e atterraggio, ossia l'entrata e uscita dal mare.

L'uomo è stato immediatamente raggiunto dagli uomini della polizia municipale e della Guardia Costiera, che gli hanno contestato l'infrazione commessa. Infatti, come da ordinanza balneare attualmente vigente, "durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione ovvero in presenza di persone, le operazioni di alaggio devono essere effettuate manualmente e previa adozione di tutte le cautele necessarie".

Il corridoio di sabbia rimasto libero dagli ombrelloni per questo tipo di operazioni è però facilmente accessibile. Per evitare ogni altro tipo di problema nei prossimi giorni l'amministrazione comunale, d'accordo con l'Ufficio Circondariale Marittimo, provvederà a regolamentare il passaggio in questo spazio, evitando il ripertersi di una scena come quella vista ieri.