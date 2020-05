Come tutti gli anni la cantina sociale di Pollutri, nel primo week end di agosto, ha organizzato la sagra dell'uva e del vino.



Oltre alla degustazione di ottimi vini come Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano, Pecorino e Moscardello, era possibile assaporare anche alcuni piatti tipici della tradizione abruzzese come pasta e fagioli, ventricina, porchetta e i tanto amati arrosticini.



La serata, che ha avuto un positivo riscontro di pubblico, è stata allietata da balli di gruppo e liscio a volontà.

Nelle foto di Pietro D'Adamo il racconto della serata.