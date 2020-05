Ore 11.45 Presenti anche il Gruppo comunale di Protezione civile e i Vigli del Fuoco che sono alla ricerca dell'arma, una Beretta Fs 15 colpi.

Ore 11.40 Sul posto è arrivato il sindaco di Vasto Luciano Lapenna che ha dichiarato: "Per fortuna si è risolto tutto per il meglio, ringrazio il Commissariato che ha coordinato le operazioni. Per quanto riguarda i dettagli saranno loro a rendere pubbliche le informazioni. Ancora una volta lo Stato ha dimostrato di esserci". Nel corso della caccia a all'uomo sarebbero stati sparati anche dei colpi, ma non si sa ancora da chi siano partiti.



Ore 11.20 L'uomo è stato catturato. G. D. L., residente a Cupello, è stato trovato nel canneto in evidente stato di choc, urlava la propria innocenza, sosteneva che gli avessero sparato e che non fosse in possesso della pistola. Presente anche il magistrato Giancarlo Ciani che insieme al vice questore Cesare Ciammaichella ha coordinato le operazioni.



Ore 11.15 Sgomberata per precauzione l'area del distrubutore di benzina, c'è molta concitazione, si continua a dare la caccia all'uomo, pare che le ricerche siano vicine ad una conclusione.

Ore 11.10 Le forze dell'ordine stanno cercando l'uomo nella campagna, non si tratta di un'operazione semplice poichè la vegetazione della zona è incolta.

Ore 11.00 Traffico rallentato nella zona dove i residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Tanti anche i curiosi che si sono fermati per vedere quanto sta accadendo.

La prima notizia - E' caccia all'uomo nella campagna vastese da questa notte, nella zona compresa tra via Valloncello, via Cinque Olivi e la Circonvallazione Histoniense.

Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani stanno cercando di catturare un uomo di Cupello che in un tentativo di furto, avvenuto la notte scorsa, sarebbe entrato nell'abitazione di un agente di Polizia e avrebbe portato via una pistola.

Enorme lo spiegamento di forze in azione. A coordinare le operazioni il vice questore Cesare Ciammaichella.