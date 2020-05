Antonello Spagnuolo è un nuovo giocatore della Vastese, i biancorossi piazzano un altro colpo di mercato. Il nuovo innesto arriva nel momento in cui tutto lasciava presagire che sarebbe rimasto a San Salvo, dove ieri sera è sceso in campo in un'amichevole contro il Real Tigre.

Da tempo tra gli obiettivi della Vastese, espressamente richiesto da mister Di Santo, Spagnuolo è un classe 1981, capace di giocare con lo stesso rendimento sia da centrale difensivo che in mezzo al campo. Avellinese ma residente in Molise, a San Martino in Pensilis, il paese della moglie, calciatore esperto ha militato in precedenza con Juve Stabia in C2 e in Serie D con Rossanese, Potenza, Termoli, Alghero, Adrano, Isola Liri, Olympia Agnonese e Atletico Trivento.

Ha indossato anche le maglie di Turris Santa Croce, Campobasso e Morro D'Oro, disputando molti campionati prevalentemente in Serie D, oltre che in Eccellenza. Per lui anche delle esperienze nelle giovanili di Lazio e Parma.

Il direttore sportivo Calvitti e il vicepresidente Salvatorelli chiudono a sorpresa, un'altra importante operazione che consente alla squadra biancorossa di ridurre il gap e avvicinarsi alle due rivali principali: Avezzano e San Nicolò.

In dirittura d'arrivo anche la trattativa per Casim che dovrebbe firmare a breve. A questo punto il mercato della Vastese è chiuso, anche se un tentativo per Veron, centrocampista argentino dell'U.S. San Salvo anch'esso richiesto dal mister, potrebbe essere fatto.

Nel crso della partitella di allenamento Spagnuolo è stato schierato centrale di difesa in coppia con Catenaro. Da segnalare il ritorno in gruppo, dopo il terzo posto nel campionato italiano di beach soccer conquistato domenica, di Peppe Soria, in procinto di diventare il nuovo capitano della Vastese. Assente Cianci, ancora fermi per infortunio Di Santo e Benedetti. Presente anche il difensore centrale di Fossacesia, classe '92, Simone Martelli, ex Civitanovese, Sant'Angelo e Darfo Boario, visto in campo sabato nell'amichevole.