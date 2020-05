Grazie ad una inedita e simpatica sinergia nata tra diverse associazioni quali FIAB Vasto Pedala, FAI delegazione Vasto, Walking Vasto, Amici di Punta Aderci, AUSER Vasto, Club UNESCO Vasto e con un'attenzione sempre maggiore verso la “mobilità debole”, vi invitiamo a partecipare al primo evento cittadino denominato allegramente “Alzati e Cammina”.

Lo scopo di tale iniziativa - dal titolo inequivocabilmente ironico e provocatorio - ha come fine ultimo quello di informare i cittadini che una prevenzione primaria sanitaria a costo zero è possibile. Come? semplicemente alzandosi e camminando ed, in gruppo, percorrere un percorso cittadino della lunghezza di circa 4 chilometri.

I benefici che l'attività fisica dona ai nostri corpi sono risaputi e in una società come la nostra sempre più pigra e sempre meno attenta a dedicare un piccolo spazio del nostro tempo alla qualità della propria vita, riscoprire il valore del cammino diventa importantissimo. Si è pensato, quindi, di dedicare due serate per riscoprire i benefici in una semplice attività fisica come quella di una camminata serale lungo le strade del centro della nostra città.

L'iniziativa tende a dimostrare, se ripetuta regolarmente nel tempo, come sia possibile curarsi e restare in forma con poche semplici regole. Infatti, è stato dimostrato che camminare con un passo sostenuto o andare in bici regolarmente, diminuisce in maniera esponenziale il rischio cardiocircolatorio, aumenta le difese immunitarie, si riducono le spese farmaceutiche e quelle sanitarie, migliora il rapporto sociale, dormiamo meglio, miglioriamo la circolazione del sangue nelle nostre arterie e, non meno importante, aumentiamo il controllo nelle nostre strade cittadine.

Per tutti questi motivi, vi invitiamo a partecipare numerosi, ricordandovi che si tratta di trekking urbano, quindi è consigliabile un abbigliamento sportivo (tuta e scarpe ginniche).

L'appuntamento è per lunedì 5 agosto alle 20.30 presso il parcheggio dello stadio comunale Aragona. Durante la passeggiata, ci saranno alcune soste dove verranno fornite informazioni storico-culturali e approfondimenti legati alla prevenzione primaria grazie all’intervento del dottor Lucio Del Forno. Per informazioni: 338.9675721.

Fiab Vasto Pedala