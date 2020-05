Domenica scorsa la spiaggia di Punta Penna ha visto svolgersi il Surf Camp 2013, promosso dal gruppo dei surfisti vastesi. La giornata di gran caldo e la poca presenza di onde ha preoccupato fino all'ultimo gli organizzatori ma dopo il consueto saluto "Haloa a tutti", da parte di Ciro Sperinteo, animatore del gruppo, la gioia delle famiglie che avevano portato i loro bambini e dei surfisti ha presto il sopravvento.

"Eravamo in tantissimi e dobbiamo ringraziare Renzo, della Cogecstre, che nel casotto di Punta Penna ci ha messo a disposizione tutto ciò che potesse servire per la riuscita del Camp - racconta Sperinteo-". Sullo schermo le immagini di "Un mercoledì da leoni", con i bambini a guardare attoniti ed emozionati le surfate sulle onde dell'oceano.

Poi si è partiti con la sessione teorica, prima di correre in spiaggia per prendere confidenza con le tavole e scendere in acqua. Tanto divertimento per i ragazzi sempre aiutati dagli esperti surfisti, con tanto di gara finale stile "bagnino australiano". Bambini in gara e genitori divertiti a fare il tifo sulla spiaggia.

"Nonostante il gran caldo - racconta Ciro Sperinteo - siamo andati avanti con una lezione di educazione ambientale con il materiale donato dalla Surf Riders Fundations, non prima di esserci rinfrescati con una bella doccia gelata!" Dalla teoria alla pratica anche in questo caso, con gli apprendisti surfisti pronti a correre a setacciare la spiaggia dando il meglio di loro stessi per ripulirla. "Non poteva concludersi in maniera migliore la giornata - commenta Ciro Sperinteo- e sono contento di aver visto i genitori emozionati per i loro figli. Voglio ringraziare tutto il gruppo dei surfisti, con Alessio, Massimiliano, Francesco, Luigi junior, Luca junior, Stefano junior, Alessandra, Fabrizio, Vincenzo, Mauro e scusate se ne dimentico qualcuno. Poi grazie ai genitori, che hanno permesso ai loro figli di partecipare a questa esperienza e ci hanno aiutato nel prestare servizio in acqua e spiaggia. Grazie anche al comandante della Guardia Costiera, Giuliano D'Urso, e al presonale della Cogecstre, che non ci ha fatto mancare nulla.

La nostra promessa è quella di poter ripetere presto una... domenica da leoni!"