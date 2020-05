E' finita 3-1 per la squadra bianca l'amichevole in famiglia della Vastese, il primo gol del nuovo corso biancorosso porta la firma del bomber Davide Antignani che insacca di testa imbeccato da Casim su punizione. Il raddoppio arriva grazie a Di Vito nella ripresa, che sempre di testa, realizza su cross dalla sinistra di un ottimo Cardone, poi Torres con un tiro da lontano firma il tris e D'Adamo nel finale accorcia con una bella conclusione dalla distanza.

Due tempi da circa 40 minuti nel corso dei quali mister Di Santo ha mischiato le carte schierando alcuni giocatori prima in una squadra e poi nella ripresa in un'altra. Al fischio d'inizio le squadre erano così divise: Cialdini in porta, Pantalone, Cardone, Triglione, Catenaro in difesa, Avantaggiato, Casim, D'Adamo, Di Vito a centrocampo e in avanti Torres e Antignani per la squadra in bianco.

Dall'altra parte, con le casacche verdi, Delle Donne tra i pali, Ricci, Napolitano, Stranieri, Martelli in difesa, Berardi, Contigiani, Piccinini, Balzano in mezzo al campo e in avanti Angelo Finamore e Galiè. Assenti il portiere Nicola Cianci per motivi di lavoro, Benedetti e Di Santo per problemi fisici e Soria impegnato nella finali nazionali di beach soccer. Nei minuti conclusivi di gara Cialdini ha dovuto abbandonare il campo per una lieve contusione che non sembra essere preoccupante.

Due le novità, il difensore centrale di Fossacesia, classe '92, Simone Martelli, ex Civitanovese, Sant'Angelo e Darfo Boario e il centrocampista offensivo Roque Alberto Contigiani, argentino, ex Maronea.

Francisco Casim ha effettuato venerdì pomeriggio le visite mediche a Termoli, per lui la firma sembra essere ormai vicina.

La prossima amichevole è in programma giovedì 8 agosto contro la Virtus Lanciano all'Aragona alle ore 18.00.