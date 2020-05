Decine di abitazioni senza acqua,

Decine di segnalazioni sulla mancanza d'acqua nel territorio. Negli scorsi giorni i residenti di via Platone avevano lamentato la mancanza d'acqua nelle loro case per diversi giorni consecutivi. A Casalbordino la riviera è rimasta senza acqua potabile nel giorno della Notte Bianca.

Oggi è Antonio Turdò, presidente del Comitato Protrignina, a sollevare nuovamente l'argomento. "Questa mattina sono giunte al nostro Comitato le lamente di alcuni condomini di Vasto, in via Martiri della Libertà che contrariamente ad altri non ricevono acqua da due giorni se non per solo due ore. Queste non sono sufficienti per far riempire i serbatoi e quindi garantire alle famiglie la fruizione della fornitura idrica".

Una situazione di estremo disagio che raggiunge punte estreme come nel caso di M.S., che "si trova in terapia con cura guidata dall’IRCCS di Milano e al quale è stata raccomandata la massima igiene. Quale igiene potrà fare questo cittadino se non gli diamo l’acqua?", chiede Turdò.

"In questa settimana - prosegue il presidente del Comitato- è la seconda volta che dobbiamo denunciare questa disfunzione della carenza idrica , prima nella via Tobruk ed adesso in via Martitri della Libertà. E’ giunto il momento di chiedere un incontro con la dirigenza della SASI affinchè ci dia delle risposte vere e non chiacchiere alle esigenze dei cittadini.

Chiediamo alla Prefettura di Chieti ed al Sindaco di Vasto (che nell’ultimo caso ha comunque fatto un intervento personale in collaborazione della protezione civile) di attivarsi al fine di aiutare quei cittadini che hanno bisogno dell’acqua e subiscono molteplici disagi".