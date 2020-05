Con la Giornata della sicurezza in mare 2013 a San Salvo si è chiuso il ciclo di appuntamenti organizzati dalla Guardia Costiera di Vasto per promuovere una cultura della sicurezza e del soccorso sul litorale durante la stagione estiva. Questa mattina appuntamento alle 10 nei pressi della concessione numero 15 di San Salvo Marina per dare l'inizio alle simulazioni di soccorso. Protagonisti sono stati gli uomini e i mezzi del Circomare, i bagnini in servizio sul litorale e i volontari della Protezione Civile Valtrigno. Prima si sono svolte le operazioni di soccorso in mare, ad una imbarcazione e poi ad un bagnante ferito in seguito di tuffo dagli scogli. In azione anche il gruppo dei sommozzatori della protezione civile. Spazio poi ai cani di salvataggio dell'associazione Dei del Mare, applauditissimi come sempre dal numeroso pubblico presente all'appuntamento.

Dal mare alla spiaggia, con le dimostrazioni e le simulazioni di rianimazione effettuate dal personale del 118 e Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto e dai locali rappresentanti dell'IRC. "In un territorio dove sono tante le attività strettamente legate all’uso del mare - ha commentato il tenente di vascello Giuliano D'Urso-, l’iniziativa che si rinnova di anno in anno costituisce un’importante occasione per divulgare alcune regole fondamentali di prudenza, apparentemente scontate ma da tenere sempre a mente se si desidera trascorrere una vacanza serena".

La giornata sul litorale sansalvese si è svolta con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Tiziana Magnacca e numerosi rappresentanti di giunta e consiglio comunale.