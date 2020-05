A dieci anni dalla scomparsa, il Circolo Arci di Vasto, vuole ricordare la figura di Sante Petrocelli. Con lui abbiamo condiviso 10 anni nella vecchia sede della Radio e Cooperativa Agorà in Via Aimone 33, questa convivenza ci ha donato passione, capacità d’impegno, sensibilità artistica, approccio vocazionale, visione e strategia politica, tutte doti ben concentrate nella persona di Sante Petrocelli, insegnante vocazionale, artista poliedrico dotato di grande sensibilità, animatore instancabile della Cooperativa e Radio Agorà, politico dalla visione lunga e moderna, ha sempre creduto nel territorio e alla sua valorizzazione.



Personalmente, è proprio con lui che ho cominciato a parlare di Parco Nazionale della Costa Teatina, una sera era passato da lui il Senatore Angelo Staniscia e gli aveva illustrato questa idea, io ero in ufficio a lavorare, quando il Senatore andò via, lui venne a consultarsi con me, parlammo a lungo ci trovammo perfettamente d’accordo nell’asserire che il Parco sarebbe stato una grande opportunità per il territorio e i suoi abitanti, soprattutto per i giovani che tanto amava,nonostante la sua grande esperienza aveva una capacità di ascolto e confronto con i giovani non comuni così come dimostrava la favolosa esperienza di Radio Agorà, speriamo di onorare i dieci anni della sua scomparsa con la definitiva istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, lui l’avrebbe voluto.

Sarà nostro impegno animare il più possibile il Centro Culturale “Petros”, a lui dedicato presso la nostra sede in Corso Plebiscito vicina a Via Aimone, in una zona dove la presenza di Sante era familiare a tutti.

Tutto il circolo porge un caloroso abbraccio alla famiglia con l’affetto e la stima di sempre, alla moglie Maria, ai figli Luciana, Remo e Emma alla nipote Miriam.

Il presidente del Circolo Arci Vasto

Lino Salvatorelli