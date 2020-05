Centinaia di persone ieri sera hanno partecipato alla prima delle due serate di "Pesce in Sagra", appuntamento che per il settimo anno si svolge nell'Oratorio salesiano di Vasto. Tanti volontari hanno lavorato senza sosta per preparare i piatti da servire in tavola. Non sono mancati neanche musica e divertimento, con i balli di gruppo e la Zumba.

Stasera si replica, con il gustoso piatto sagra (cavatelli ai frutti di mare e frittura) e tante altre specialità gastronomiche pensate anche per chi non ama il pesce. Anche questa sera ci sarà occasione di divertirsi e ballare con le scuole di ballo "Rita Dance Club" e "Circolo Everdance", con la musica di dj Raf.

Il ricavato della Sagra verrrà devoluto interamente in beneficenza.