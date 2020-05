Il 5 agosto debutta a San Salvo la “Notte dei saldi”. Dalle 20 alle 24 resteranno aperti i negozi del centro per consentire ai turisti e ai residenti di poter fare acquisti partecipando ai saldi estivi, con la possibilità di poter utilizzare anche eventuali promozioni attivate per la circostanza.

La “Notte dei saldi” è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato alle Attività Produttive in accordo con le associazioni di categoria che vogliono investire in questa opportunità commerciale. La serata sarà animata per le vie del centro con stand per degustazioni di gastronomia, musica e animazione per i bambini.

“Ci siamo confrontati con le associazioni di categoria – spiega l’assessore alle Attività Produttive Oliviero Faienza – trovandoci subito d’accordo sulla necessità di pensare a una serata nella quale fossero i negozianti i grandi protagonisti. Invito tutti lunedì prossimo a San Salvo a partecipare a questa iniziativa per sostenere il commercio e perché no facendo anche dei buoni affari, degustando i buoni prodotti del nostro territorio”.

Alla serata è interessata l’area compresa tra corso Garibaldi e la villa comunale.