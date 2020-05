Si rinnova domenica 4 agosto 2013 il tradizionale appuntamento con la Festa del ritorno, giunta alla 38ma edizione, organizzata dall'Associazione Pro Emigranti Abruzzesi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Vasto e sponsorizzata dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna.

Anche quest'anno, nell'ambito dell'iniziativa dedicata agli emigranti abruzzesi di ogni epoca, sarà conferito il premio Silvio Petroro, prestigioso riconoscimento intitolato alla memoria del padre fondatore del sodalizio vastese e per anni instancabile motore dell'associazione.

Il premio, secondo regolamento e tradizione, ogni anno viene attribuito ad illustri personaggi che hanno lasciato un segno dell’Abruzzo nel mondo; per il 2013, la scelta è ricaduta sul dott. Salvatore Cieri, nativo della vicina Gissi, che dopo essere emigrato, con la propria famiglia, in Svizzera agli inizi degli anni sessanta, ha fatto ritorno in Italia per completare gli studi e intraprendere una brillantissima carriera manageriale.

Attualmente il dott. Cieri è amministratore delegato della Italdesign Giugiaro Spa, azienda del Gruppo VW/AUDI e simbolo della creatività italiana; in passato, il dott. Cieri ha ricoperto ruoli di vertice presso Società del Gruppo CIR e della Fabbri SpA.

La consegna del premio - rappresentato da un quadro in argento raffigurante il Monumento all’Emigrante, nonché un assegno di 5mila euro che il vincitore devolverà in favore di iniziative, istituzioni ed enti di valore sociale, morale o culturale - sarà celebrata alle ore 19.00 nella splendida cornice dei giardini di Palazzo D'Avalos, dove il dott. Cieri sarà intervistato dal giornalista e saggista RAI Ennio Bellucci su temi di attualità economica e di politica industriale.

Dopo la consegna del premio, dalle ore 21.00 in poi, la Festa del Ritorno vivrà il momento ricreativo e di intrattenimento presso l'Arena alle Grazie, dove si avvicenderanno sul palcoscenico artisti della musica, del canto, del ballo e della risata, con il chitarrista vastese Nicola Oliva, il Coro Gospel “The Precious Gospel Singers”, le danzatrici “Aisha e le gocce d’Oriente”, i cabarettisti Vincenzo De Lucia e Michele del laboratorio Zelig, il cast artistico di Aqualand del Vasto.

Durante la serata, anche la consegna dei “Teniamoli d’Occhio”, riconoscimento ideato dall’associazione guidata da Gianni Petroro e con il quale si vogliono gratificare le giovani speranze del nostro territorio che hanno raggiunto i primi, significativi traguardi nel mondo della professione, dell’arte e della scienza; quest’anno il premio sarà attribuito a Nicola Oliva, Andrea Sacchetti, Marco D’Ascenzo, Antonio Guidone e Francesco Evangelista.