Domenica 4 agosto, in corso Umberto I a San Salvo, a partire dalle ore 18.00, si terrà la 1^ Festa della lavanda. Organizzata dall'Associazione Mia, con la compartecipazione del Comune di San Salvo, la festa si caratterizzerà come un evento culturale e folklorico della magia verde teso a rivalutare la lavanda, anticamente chiamata "spicanarde".

La pianta, che caratterizza alcune zone della nostra campagna e che è presente in diversi giardini, costituisce tradizionalmente un'essenza porta fortuna (che tiene a distanza gli influssi negativi) ma è soprattutto usata in erboristeria, nella profumeria, in cosmetica nonché nella produzione di liquori e nella gastronomia. L'auspicio è che dunque possa diventare anche nel nostro territorio una pianta simbolica, come già i peschi.



Alla festa (al cui interno si svolgeranno - alle ore 19.00 e alle ore 20.00 - due spettacoli di teatro dei burattini) possono partecipare tutti, con apporti anche personali. Alcuni esercenti del Centro storico e prossimità faranno proposte alla lavanda sul piano erboristico, dolciario, gastronomico, dunque profumi e sapori a tema con un tocco di avanguardismo locale.