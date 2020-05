L'anno scorso ha vissuto l'esperienza della convocazione in prima squadra con il Lanciano. Nella prossima stagione calcistica il 18enne portiere vastese Lorenzo Cattafesta si giocherà le sue chance con la Civitanovese, formazione che milita nel campionato di serie D. Cattafesta ha già giocato con la squadra allenata da Osvaldo Jaconi nel ritiro di Caramanico Terme. Ieri l'annuncio del perfezionamento del prestito dal Lanciano alla squadra marchigiana.

Felicissimo per questa nuova avventura il giovane portiere. Avrà l'opportunità di giocare una stagione da protagonista per convincere il Lanciano, o qualche altra società, a puntare decisa sul suo talento tra due stagioni. Grande soddisfazione per Carlo Della Penna, procuratore di Cattafesta, che in questi anni lo sta seguendo con particolare attenzione. "Il ragazzo è molto serio e merita questa opportunità - commenta il procuratore -. Una piazza come Civitanova poi è davvero importante".

"Sono davvero contento - ha detto Cattafesta a Zonalocale.it -. Qui c'è una nuova dirigenza e tanto entusiasmo. Spero di fare bene per ripagare la fiducia che questa società ha avuto in me". Per lui sarà una doppia avventura visto che sarà chiamato a sostenere gli esami di maturità. "Non sarà semplice cambiare tutto al quinto anno", commenta Lorenzo. Ma c'è da star certi che darà il massimo per ottenere grandi risultati in campo e nello studio, come ha sempre fatto in questi anni.

Domenica terminerà il ritiro della compagine marchigiana a Caramanico Terme, con un'amichevole contro l'Acqua e Sapone, formazione allenata dal vastese Giuseppe Naccarella. Poi il rientro a Civitanova dove l'8 agosto ci sarà la presentazione ufficiale della squadra per poi proseguire con la preparazione estiva, in attesa di conoscere la composizione ufficiale dei gironi della serie D.