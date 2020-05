Due giorni di accese sfide sulla sabbia vastese. Prende il via oggi il torneo di beach volley 2x2 organizzato dalla Polisportiva San Gabriele di Vasto. Sui campi dei lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore ben 14 coppie provenienti da diverse regioni si contenderanno la vittoria finale con un montepremi di ben 500 euro. Si inizierà questa mattina con la riunione tecnica alle 8.30 per poi dare il via alle partite.

Campi aperti per tutto il giorno, comprese le affascinanti sfide in notturna, per arrivare a decretare il vincitore del torneo.

Le coppie iscritte: Tuttora-Falcione, Amorosi-Di Risio, Forgione-Ortolano, Desiti-Martinelli, Amorico-Marinucci, Maggio-Vitelli, Bozzella-Bucci, Cipriani-Viglione, Natuzzi-Ferraro, Galante-Daniele, Fontana-Granito, Bibian-Finoli, Cespa-Troiano, Celebre-Troka.