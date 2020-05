E' di probabile natura dolosa l'incendio che questa notte è divampato in località Zimarino. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto sono intervenuti sul posto, trovandosi di fronte a più focolai da dover spegnere, anche in prossimità della struttura del Cotir. Il sospetto che all'origine dell'incendio ci sia la mano umana è molto forte, anche perchè nei giorni scorsi i Vigili del Fuoco erano già dovuti intervenire nello stesso luogo per un incendio.

Fortunatamente l'intervento delle squadre d'emergenza ha evitato problemi rilevanti. Negli anni scorsi località Zimarino è stata pesantemente colpita dagli incendi, con una gran quantità di vegetazione andata in fumo.

La soglia di attenzione, in questi giorni caratterizzati dal caldo e dal vento, è massima, per evitare ogni possibile problema. Nei giorni scorsi anche la zona di Punta Penna, tra la Grotta del Saraceno e la foce del torrente Lebba, è stata attaccata dalle fiamme, con diversi interventi da parte di Vigili del fuoco e la collaborazione della Protezione civile.