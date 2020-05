Il comitato feste Sant'Antonio da Padova di Casalbordino, hanno organizzato con il patrocinio del Comune, i festeggiamenti in onore del santo nei giorni 3 e 4 agosto 2013.

Sant'Antonio di Padova, al secolo Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231), fu un religioso canonizzato dalla Chiesa cattolica e proclamato nel 1946 dottore della Chiesa. Da principio monaco agostiniano a Coimbra dal 1210, poi dal 1220 frate francescano. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in Italia ed in Francia. Nel1221 si recò al Capitolo Generale ad Assisi, dove vide e ascoltò di persona san Francesco d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Montepaolo di Dovadola, nei pressi di Forlì.

Dotato di grande umiltà, ma anche di grande sapienza e cultura, per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per la prima volta proprio a Forlì nel 1222: proprio per questo, prima di diventare "di Padova", fu a lungo conosciuto come "Antonio da Forlì".



Di seguito il programma della festa: 3 agosto, ore 18 apertura, alle ore 21,30, in piazza Umberto I, Hot Stuff Band live disco 79-80, in contemporanea in piazza Zimarino musiva live.

Domenica 4 agosto, alle ore 10.00 Santa Messa, deposizione ai caduti e giro del complesso bandistico città di Furci, alle ore 18 Santa Messa e processione di San Antonio di Padova e Madonna del Carmine, alle 21.30 il concerto di Luca Carboni.