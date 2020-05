La tensione si taglia a fette sulla riviera di Vasto Marina. Nel tardo pomeriggio di ieri, duro faccia a faccia tra i commercianti del mercatino serale di lungomare Duca degli Abruzzi e gli abusivi del vicino lungomare Cordella. Sono volate parole grosse e, subito dopo, dagli insulti si è passati agli spintoni.

Lo raccontano gli stessi esercenti dei gazebo. Oggi, tramite il consorzio che li raggruppa, Orizzonti futuri, si recheranno dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia, mentre stasera torneranno a protestare platealmente, occupando con automobili e furgoni il tratto meridionale di lungomare Cordella, in modo da ostruire gli spazi che ogni sera vengono utilizzati dai clandestini.

Un'analoga manifestazione era stata inscenata il 19 luglio scorso dai commercianti regolari per sollecitare controlli e provvedimenti: "Dal 2005 il Comune ci ha vietato di vendere la nostra merce in lungomare Cordella, spostandoci più a Sud. Tutto questo ha prodotto un unico risultato: sugli spazi che ci sono stati tolti, da anni spadroneggiano gli abusivi. Non ci fermiamo, andremo fino in fondo nel rivendicare le giuste ragioni di cittadini che pagano le tasse e hanno diritto di lavorare senza dover subire una concorrenza sleale e illegale". Nel pomeriggio, però, decidono di rinunciare alla protesta.