Il 5 agosto 2003 ci lasciava Sante Petrocelli, il professore amante dell'arte orafa, l'uomo che si lasciava guidare dai suoi ideali politici, i più autentici, legati al PCI di Enrico Berlinguer, l'editore che dedicava il suo tempo libero alla formazione culturale di una generazione di ragazzi attraverso Radio Agorà (ragazzi divenuti professionisti che ebbero la fortuna di conoscere e far conoscere la musica, le proprie opinioni, le propri riflessioni ad alta voce).

Parliamo di Sante l'insegnante, il creatore di gioie nei laboratori dell'ex Istituto d'Arte di Vasto e nella sua bottega-orafa, l'imprenditore "On Air", il politico di sinistra che anche i democristiani apprezzavano, il marito e padre di famiglia che ha lasciato nei suoi, ricordi incancellabili.

E' a lui che dedichiamo un ricordo legato ai dieci anni dalla sua scomparsa. A lui ed a sua moglie Maria Crudele, ai figli Luciana, Remo, Emma ed all'amata nipote Miriam. Era il 5 agosto del 2003 quando, nella sua abitazione vastese, il professore ci lasciava dopo una breve ma terribile malattia. Il prof. Petrocelli nasceva il 16 aprile del 1936 ad Acquaviva di Isernia dove è sepolto nella tomba di famiglia.

Dal 1970 si trasferì a Vasto e subito si fece conoscere in ambito politico per la capacità di affermare i suoi principi. Senza mai alzare la voce. Con intelligenza, senso logico. Era stato nominato Segretario Zonale dell'allora Partito Comunista Italiano. Erano i tempi in cui il PCI raggiungeva l'apice del suo consenso elettorale, col 34,4% dei voti. A Radio Agorà, da lui fondata come cooperativa culturale, è stato un padre per molti ragazzi che si ritrovavano in quei locali di via Aimone, di fronte al vecchio carcere, per socializzare e ad essi offriva una possibilità: quella di poter esprimere il proprio talento attraverso la radio.

Non aveva un carattere facile, era taciturno, ma dotato di una una qualità innata: era diretto e mai banale. Nel 2008 il sindaco Luciano Lapenna e l'ex assessore alla Cultura di Vasto Francescopaolo d'Adamo vollero ricordarlo con una Mostra d'Arte contemporanea di artisti molisani, "Omaggio a Sante", curata da Antonio Picariello. Petrocelli l'arte ce l'aveva nel sangue. Con i suoi studenti dell'Istituto d'Arte vinse numerosi premi e fu tra i fondatori dell'Ente Mostra dell'Artigianato di Guardiagrele.

Consigliere comunale a Vasto e, successivamente, Consigliere provinciale di Chieti, il professore condusse battaglie politiche all'insegna della tutela dei lavoratori, delle classi operaie. Per questa ragione non esitò ad abbracciare il Partito della Rifondazione comunista dopo la diaspora diessina. Se ne andò, come dicevamo, nel 2003, in silenzio, ed oggi a ricordarci quotidianamente il suo nome è il Circolo politico del Prc a lui dedicato, il Circolo "Sante Petrocelli".

Nicola Del Prete (ex speaker di Radio Agorà)