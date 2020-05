Attimi di paura ieri sera in via San Rocco, nei pressi dell'incrocio con corso Mazzini. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte, per una fuga di gas nell'appartamento abitato da un'anziana vastese. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118 del San Pio da Pietrelcina di Vasto.

I residenti del condominio in cui si trova l'appartamento sono scesi in strada preoccupati per quanto stava accadendo. Il rischio è stato molto alto, ma l'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio.

La donna, poi raggiunta in casa, si è tranquillizzata e non è stato necessario per lei il trasferimento in ospedale. Gli abitanti del quartiere, superata la paura, sono rientrati nelle loro abitazioni.