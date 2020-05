Il Comune di San Salvo comunica che l'assessorato alle Attività produttive ricorda l'appuntamento con il divertimento inserito nel calendario delle manifestazioni estive. Sabato 3 agosto alle ore 21.30 in piazza San Vitale ci sarà lo spettacolo comico con Baz al secolo Marco Bazzoni.



Dopo gli studi a Sassari e il diploma di liceo scientifico, inizia a lavorare come animatore turistico. Si trasferisce poi a Milano dove frequenta diverse scuole di recitazione e di cabaret, tra le quali "La Corte dei Miracoli", storica fucina artistica della città. Nel 2006 fonda il gruppo comico-artistico "Le Lumache" insieme ad Alex De Santis, Marzio Rossi e Carlo Della Santa. Nel 2007 partecipa al programma Tribbù, su Rai 2, condotto da Serena Garitta e Alessandro Siani ed approda a Mediaset con il personaggio Baz, l'artista neutro (poi evolutosi ne il lettore multimediale), entrando stabilmente nel cast del programma di Italia 1 Colorado. Riceve diversi riconoscimenti, tra cui il primo premio al "Festival del cabaret" di Martina Franca nel 2005, il Premio Ettore Petrolini a BravoGrazie 2006 e, sempre nel 2006, il Premio Walter Chiari come rivelazione comica dell'anno.



Nel 2008 Bazzoni crea un nuovo personaggio, Gianni Cyano (somigliante al cantante Valerio Scanu), cantante vanitoso ed affettato che millanta una straordinaria carriera internazionale: la sua caratteristica, perfettamente evidenziata dal primo singolo "Polvere bianca", consiste nell'affrontare temi apparentemente impegnati, che però nel corso della canzone si rivelano l'opposto, con evidente effetto comico.



Bazzoni è autore dei suoi stessi spettacoli teatrali, in cui si esibisce sia nelle consuete vesti di Baz che come monologhista, imitatore, caratterista, cantante e breakdancer. Nel maggio 2011, è al seguito del Giro d'Italia dove cura il suo approfondimento comico, denominato "GiroBaz". Il 20 settembre 2011 viene pubblicato da Mondadori il primo romanzo di Bazzoni, School of Baz. A novembre dello stesso anno, partecipa nelle vesti di testimonial alla pubblicità di The Sims 3. Nel 2012 supera i 1.500.000 "Mi Piace" facebook e la sua Applicazione miniBAZ supera i 500.000 download. (Fonte Wikipedia)