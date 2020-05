Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto non ha potuto evitare che le fiamme potessero distruggere la Lancia Y di un'operaia sansalvese parcheggiata in via Liquirizia a San Salvo. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando le fiamme hanno avvolto la vettura. Paura per i residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal bagliore delle fiamme.

I Vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme ed evitato danni alle abitazioni nei dintorni, hanno ispezionato la vettura alla ricerca di elementi utili a decretare la natura del rogo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno aperto le indagini sull'episodio.

"Il rogo è di natura dolosa", afferma il capitano dei carabinieri Giancarlo Vitiello. I carabinieri hanno raccolto elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica dell'episodio ed identificare il responsabile del gesto.